Підозрюваний продавав три авто, передані йому на зберігання благодійним фондом

Правоохоронці затримали 28-річного мешканця села Осій Хустського району, якого підозрюють у продажі позашляховиків, ввезених в Україну як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Підприємцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 9 червня, власник СТО за 10 тис. доларів домовився про продаж автомобілів SsangYong, Hyundai Santa Fe та Mitsubishi, переданих йому на зберігання благодійним фондом.

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Упродовж квітня-травня підозрюваний отримав завдаток. Після отримання готівки закарпатець намагався втекти та сховатися серед інших автомобілів, однак його затримали.

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Орієнтовна ринкова вартість трьох автомобілів становить понад 900 тис. грн. Їх арештували і помістили на спецмайданчик.

Власнику СТО інкримінують продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внести 700 тис. грн застави.