Кажани оселились біля вікон квартири на дев'ятому поверсі

У квартирі на дев'ятому поверсі у Луцьку виявили близько 30 кажанів. Рукокрилі оселились там, поки господарів помешкання декілька днів не було вдома.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, ввечері у понеділок, 21 сепня, до рятувальників надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Соборності в Луцьку мешканці виявили колонію кажанів.

«О 22:08 до місця події спрямували працівників групи рятувальних робіт. З'ясувалося, що у помешканні на дев'ятому поверсі перебуває близько трьох десятків кажанів. Очевидно, рукокрилі облюбували квартиру, де кілька днів поспіль нікого не було, а вікна були відчинені», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники обережно виловили кажанів, переконавшись, що тварини цілі й неушкоджені, випустили їх на вулицю. Після цього мешканці повернулись до квартири.

За інформацією Українського центру реабілітації рукокрилих, кажани все частіше оселяються в будівлях через те, що природних сховищ стає менше. Вирубка лісів і освоєння печер – основні фактори, які змушують рукокрилих переселятися в міста і селища. Влітку кажани в будинках – це зазвичай колонії самиць. Вони оселяються окремо від самців для народження дитинчат.

На зиму кажани перекочовують до міст, де оселяються в щілинах під вікнами чи в стінах багатоповерхових будівель.