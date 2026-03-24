Власники найбільшого кіоску на початку колишнього ринку «Добробут» самостійно демонтували МАФ, в якому продавали продукти швидкого харчування. Про це 24 березня повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач. На місці МАФів планують облаштувати громадський простір.

Ідеться про тротуар перед входом на колишній ринок, де були розташовані МАФи та зупинка громадського транспорту. Ділянка комунальна й не перебуває в користуванні, тому міська рада планує облаштувати там громадський простір.

«Тимчасові споруди господарі розбирають і забирають самі. Є розуміння, що місто буде впорядковувати цю територію і епоха МАФів на цьому місці скінчилася. А поки тривають суди, наводимо лад на своїй території. Бо ж саме ця ділянка є міською, без будь-яких користувачів», – повідомив Любомир Зубач.

Фото ЛМР

Місто хоче облаштувати тут безбарʼєрний простір із єдиним загальноміським рекреаційним сквером. У лютому мерія оголосила архітектурний конкурс, який передбачає поетапну трансформацію простору – від пл. Князя Ярослава Осмомисла – до пішохідизації вул. Сянської із обʼєднанням зелених просторів у єдиний загальноміський рекреаційний сквер.

Також буде змінена транспортна пріоритетність на ділянці: перевагу нададуть пішохідному, велосипедному та громадському транспорту. Вул. Сянська має стати пішохідним зеленим звʼязком між мікроскверами з можливістю проїзду. Також архітектори мають перед благоустроєм позначити місце розташування колишньої Великої передміської синагоги та синагоги Бет Лехем.

Спершу планують комплексний благоустрій пл. Князя Ярослава Осмомисла, де зараз розташована зупинка громадського транспорту і кіоски, а після цього – реконструкцію та благоустрій решти території. Саме другий етап розглядають як перспективну зону після завершення судових процесів.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді. Днями державна реєстраторка Глинянської міської ради Анастасії Марушко отримала підозру в незаконній реєстрації неіснуючого торгового центру на території «Добробуту».