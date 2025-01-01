Ігор Зима працював в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Внаслідок атаки дронами на Київ вночі 1 січня загинув відомий український вчений, нейробіолог Ігор Зима. Ворожий БпЛА поцілив в його квартиру. Разом з ним також загинула його дружина, докторка біологічних наук Олеся Сокур та їх домашній улюбленець – кіт.

Про трагедію повідомила подруга сім’ї Зими Дар’я Душечкіна в Facebook. Жінка розповіла, що Ігор Зима разом з своєю дружиною перебували вдома, у своєму ліжку.

«У першу атаку дронів на Київ 2025 року загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима. Загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку», – написала Дар'я Душечкіна.

Знайомі вченого також повідомили, що намагалися після атаки додзвонитися до нього, однак його телефон постійно не відповідав. «Сьогодні ворог, атакуючи місто, влучив у квартиру нашого друга Ігоря Зими, нейробіолога, професора, спеціаліста з запахів. Поки Ігор не бере слухавку, тримаємо кулаки», – писав раніше журналіст Олексій Бобровніков. Однак пізніше, правоохоронці все-таки підтвердили друзям сім’ї, що Ігор Зима загинув разом з дружиною.

Про смерть двох вчених також повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в Facebook.

«Подружжя науковців вбила росія під час ранкового обстрілу Києва у перший день нового року.

На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина – науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур. Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в “Інституті біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченк», – зазначив Оксен Лісовий.

За інформацією 24 каналу, у 2022 році на фронті біля села Микільське на Донеччині Ігор Зима втратив пасинка.

Додамо, що Ігор Зима був доктором біологічних наук та працював у ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він також керував командою сервісу Інтегративна ЕЕГ – унікального комплексного дослідження головного мозку. Науковий стаж вченого понад 40 років. Ігор Зима очолював групу науковців, які займаються дослідженнями в галузі нейро та психофізіології.