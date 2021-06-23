У аварії постраждали двоє дорослих та дитина

У середу, 23 червня, у селі Княгининок, що під Луцьком, сталась ДТП. Близько 14:00 зіткнулися автомобілі Skoda і «Газель», повідомили у прес-службі поліції Волині. У аварії постраждали троє людей, з них одна дитина 2018-го року народження. Її доправили у реанімацію обласної дитячої лікарні з тупою травмою живота.

Як повідомили у Волинському центрі екстреної медицини у коментарі ZAXID.NET, виклик про ДТП надійшов о 13:50. Спершу було повідомлено про двох потерпілих, але по факту їх виявилося троє.

За словами завідувача центральної оперативної диспетчерської Станіслава Лінніка, водій Skoda припаркувався обабіч дороги, аби перепочити від спеки. Дитина сиділа на передньому сидінні поруч із батьком. У цей момент назустріч їхала «Газель». «Водієві чи погано стало, чи він став засинати. Машину почало по дорозі кидати і в результаті зіткнулися ці два автомобілі», – повідомив він.

Окрім двох дорослих, постраждала дитина 2018-го року народження. Її доправили до реанімації обласної дитячої лікарні з забоєм органів черевної порожнини. За попередньою інформацією, у неї може бути розрив нирки. Тато дитини та водій «Газелі» також були госпіталізовані, але з незначними травмами. Зокрема, у водія «Газелі» травма грудної клітини від удару об кермо.