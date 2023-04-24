Пасажирку Dacia Logan із травмами доставили до лікарні

У лобовій ДТП в селі Суховерхів, що неподалік Чернівців, загинув 78-річний водій Dacia Logan. Його 60-річна пасажирка з травмами перебуває у лікарні. Водій та пасажирка іншого авто – Citroen Jumpy – отримали незначні травми. Поліція з’ясовує усі обставини смертельної ДТП.

Як повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області, аварія сталася у неділю, 23 квітня, у селі Суховерхів. Поліцейські попередньо з’ясували, що 78-річний водій Dacia Logan зіткнувся із Citroen Jumpy, під керуванням 32-річного мешканця Тернопільської області.

«Внаслідок ДТП водій Dacia Logan від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а його 60-річну пасажирку із струсом головного мозку госпіталізували до лікарні. 30-річну пасажирку іншого транспортного засобу лікарі оглянули та відпустили додому», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють причини та обставини смертельної аварії.