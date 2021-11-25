Хлопця завезли в лікарню, але в медзакладі він помер

Неподалік Зборова на Тернопільщині в смертельній аварії загинув 14-річний пішохід. Підліток увечері йшов узбіччям дороги, коли на нього наїхав автомобіль. Швидка допомога забрала хлопця в лікарню, однак там він помер.

Аварія трапилася 24 листопада близько 20:00 на дорозі Почаїв-Зборів Зборівського району. Під час обгону автомобіля водій авто ВАЗ виїхав на зустрічну і там збив підлітка, який йшов узбіччям дороги.

«Аварія трапилася на автодорозі Почаїв-Зборів, неподалік села Млинівці.За попередньою інформацією, дев'ятикласник знаходився на проїжджій частині, коли водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху і збив юнака. Траса не освітлювалася і кермувальник не помітив пішохода», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

З важкими тілесними ушкодженнями швидка допомога госпіталізувала неповнолітнього жителя Зборівської територіальної громади. Однак, від отриманих травм 14-річний хлопець помер в медзакладі.

Поліцейські на місці автопригоди провели тестування водія на алкоголь. За результатами швидкої експертизи, водій попередньо був тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.