38-річний водій позашляховика не надав перевагу в русі автомобілю Toyota Avensis

Вночі поблизу села Оконськ на Волині сталась аварія, в якій постраждали троє людей. З них двох пасажирок 58 та 27 років госпіталізували з переломами. За версією поліції, ДТП спричинив 38-річний водій Great Wall Haval H3, який не надав перевагу у русі автомобілю Toyota Avensis.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у вівторок, 9 листопада, близько 02:00 на перехресті доріг Київ–Ковель–Ягодин та Луцьк–Любешів. Поблизу села Оконськ, що на Маневиччині, 38-річний житель Рівненської області, керуючи позашляховиком Great Wall Haval H3, не надав перевагу в русі автомобілю Toyota Avensis. Відомо, що за кермом легковика був 57-річний киянин.

У результаті удару травмувались троє пасажирів. Двох з них, 58-річну киянку та 27-річну жительку Рівненщини, госпіталізували з переломами.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило ушкодження середньої тяжкості). Максимально санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років.