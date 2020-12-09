Пілот загинув внаслідок падіння АН-2

Поблизу села Золота Слобода Козівського району, що на Тернопільщині, розбився літак АН-2. Унаслідок падіння загинув пілот, повідомила у середу, 9 грудня, поліція у Тернопільській області.

Інформація про інцидент надійшла до поліцейських близько 17:00 від місцевих мешканців, які бачили падіння літального апарату. Після приїзду на місце поліцейські виявили біплан з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Як уточнила прес-служба ДСНС у Тернопільській області, що модель розбитого біплана – АН-2. На опублікованих фотографіях видно бортовий номер UR-33842. Наразі невідомо кому належав літак та мета польоту.

Наразі поліцейські проводять на місці аварії слідчі дії. Інші подробиці щодо падіння літака наразі невідомі.