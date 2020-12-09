Внаслідок падіння літака АН-2 на Тернопільщині загинув пілот
Поліцейські виявили розбитий літальний апарат поблизу села Золота Слобода
Суспільство — Максим Охримчук, сьогодні, 20:270
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Пілот загинув внаслідок падіння АН-2
Поблизу села Золота Слобода Козівського району, що на Тернопільщині, розбився літак АН-2. Унаслідок падіння загинув пілот, повідомила у середу, 9 грудня, поліція у Тернопільській області.
Інформація про інцидент надійшла до поліцейських близько 17:00 від місцевих мешканців, які бачили падіння літального апарату. Після приїзду на місце поліцейські виявили біплан з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.
Як уточнила прес-служба ДСНС у Тернопільській області, що модель розбитого біплана – АН-2. На опублікованих фотографіях видно бортовий номер UR-33842. Наразі невідомо кому належав літак та мета польоту.
Наразі поліцейські проводять на місці аварії слідчі дії. Інші подробиці щодо падіння літака наразі невідомі.
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