Внаслідок аварії Toyota Land Cruiser перекинулась та отримала значні механічні ушкодження

У аварії неподалік Зборова загинула 48-річна водійка Toyota Land Cruiser. Жінка не впоралась з керуванням та з'їхала у кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Від травм вона загинула на місці.

Аварія сталась близько 19:00 у середу, 11 травня. На автодорозі «Львів–Тернопіль», поблизу села Тустоголови Зборівської міської територіальної громади Тернопільського району водійка автомобіля Toyota Land Cruiser не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет. Внаслідок аварії автомобіль перекинувся.

Водійка автомобіля отримала травми, несумісні з життям. Вони загинула на місці події. Відомо, що вона 1973 року народження, проживала у Херсоні. Пасажирів у салоні не було.

«На місце події залучався черговий караул 17-ї пожежно-рятувальної частини у складі шістьох чоловік на автомобілі Ford Ranger. Черговим караулом здійснено відвертання автомобіля на колеса, оскільки існувала ймовірність знаходження під кузовом потерпілих, проведено від’єднання акумуляторної батареї та від’єднання ГБО», – зазначають в прес-службі ДСНС Тернопільщини.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).