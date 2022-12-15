У Любомира Хамця залишилося двоє синів і дружина.

Внаслідок важкого поранення під час виконання бойового завдання в Авдіївці на Донеччині загинув прокурор з Івано-Франківська Любомир Хамець. У нього залишилося двоє синів і дружина. 46-річний Любомир Хамець служив у ЗСУ з початку російської агресії, кілька разів був поранений та повертався на фронт.

Про загибель військового ввечері у п’ятницю, 15 грудня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Заступника начальника відділу представництва інтересів держави в суді Івано-Франківської обласної прокуратури Любомир Хамець помер у лікарні після важкого поранення на Донеччині.

«Любомир Хамець працював в органах прокуратури з 2001 року, а з початком військової агресії долучився до лав Збройних сил України. Кілька разів був поранений та після оперативних втручань знову повертався на фронт. Під час виконання бойового завдання 8 грудня 2022 року в місті Авдіївка Донецької області Любомир Хамець отримав важкі поранення», – йдеться у повідомленні.

В органах прокуратури Любомир Хамець пропрацював 21 рік. У загиблого залишилося двоє синів і дружина.