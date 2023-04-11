Чоловіка намагалися реанімувати, однак він помер

Внаслідок вечірньої пожежі у багатоквартирному будинку в Чернівцях загинуло двоє людей – 76-річна жінка та її 42-річний син. Вогонь із квартири на першому поверсі перекинувся на балкон та на другий поверх. З будинку рятувальники евакуювали 26 людей. Наразі причину пожежі встановлюють.

Як повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, виклик про пожежу у багатоквартирному будинку на вулиці Південно-Кільцевій у Чернівцях надійшов рятувальникам ввечері у понеділок, 10 квітня. Загорання виникло у квартирі на першому поверсі, вогонь поширився на балкон й згодом перекинувся на інший балкон поверхом вище. Площа пожежі склала 40 м2.

«У під’їзді утворилося щільне задимлення, що заважало мешканцям будинку вийти на вулицю. Рятувальники, прибувши на місце події, евакуювали з під’їзду в безпечне місце 26 осіб. Крім того, за допомогою драбини вогнеборці врятували через вікно другого поверху жінку», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У квартирі, де сталася пожежа, під час гасіння рятувальники виявили двох осіб – 76-річну жінку та її 42-річного сина. Матір була вже без ознак життя, сина без свідомості передали медикам, однак під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер. Причина пожежі встановлюється.