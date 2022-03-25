На Рівненщині внаслідок ракетного обстрілу полігону 21 березня загинув мешканець Волині. Уродженцю села Гірники Павлу Ващуку було 23 роки. Додамо, що наразі точно невідома кількість загиблих та поранених внаслідок цієї атаки.

Як повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук, Павло Ващук загинув 21 березня, внаслідок обстрілу росіянами військового полігону на Рівненщині. Про загиблого відомо, що він родом з села Гірники Ковельського району, в листопаді йому мало виповнитись 24 роки.

«Страшна звістка сколихнула всю Ратнівську громаду. На Рівненському загальновійськовому полігоні в результаті ворожого ракетного обстрілу 21 березня загинув Ващук Павло Васильович, житель с. Гірники, 03.11.1998 року народження. Немає нічого страшнішого і болючішого втрати дитини. Неможливо знайти таких слів підтримки, щоб хоч на краплю полегшити біль батьків і рідних... Дякуємо батькам за Героя», – написав Віталій Бірук.

Нагадаємо, росіяни завдали двох ракетних ударів по військовому полігону на Рівненщині 21 березня, близько 02:30. Офіційно про кількість загиблих та поранених не повідомили.

Пізніше того ж дня, близько 20:00 росіяни знову випустили по території області чотири ракети, три з них збила українська ППО. Четверта приземлилась на території Рівненського району, однак, невідомо, де саме і які збитки вона спричинила.