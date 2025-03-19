Наслідки російської атаки на Херсонщину

У середу, 19 березня, росіяни вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів є загиблий у обласному центрі, а також у селищі Зеленівка. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, загалом протягом дня 19 березня російські військові здійснили 28 атак по населених пунктах Херсонщини, застосувавши для цього авіацію, артилерію та безпілотники різних типів.

По Херсону російські окупанти вдарили близько 11:00. Внаслідок атаки загинув 25-річний чоловік. Крім того, 10-річний місцевий житель отримав поранення. Вже близько 13:30 окупанти завдали удару по селищу Зеленівка, там від обстрілу загинула 54-річна жінка.

Крім того, в Антонівці росіяни скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя, він отримав уламкові поранення. Ще одна постраждала внаслідок російської атаки – жителька села Дудчани.

Протягом дня російські обстріли пошкодили 15 об’єктів інфраструктури, зокрема, житлові будинки, автомобілі тощо. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).