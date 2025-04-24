Унаслідок російської атаки 24 квітня на Хмельниччині пошкоджені житлові будинки

Унаслідок російської атаки у четвер, 24 квітня, у Хмельницькому районі виникла пожежа. Пошкоджені житлові будинки, газорозподільний пункт і літній майданчик парку культури та відпочинку. Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що постраждали двоє людей.

«Один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня – його доставили до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан задовільний, тож госпіталізація попередньо не знадобилася», – написав Сергій Тюрін.

Він додав, що через ворожий обстріл пошкоджені девʼять житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоповерхівки, газорозподільний пункт, гараж, чотири авто, мотоцикл, а також літній майданчик парку культури та відпочинку.

За інформацією «Суспільного», наслідки російської атаки ліквідували у селі Волиця Хмельницького району. На місці події працювали рятувальники, працівники міської ради та соціальних служб.

Зазначимо, що росіяни атакували Хмельницьку область вночі 24 квітня. Повітряна тривога розпочалася о 00:08 і завершилася о 6:14.

Оновлено. У Хмельницкій ОВА уточнили, що сили ППО збили три ударні дрони типу Shahed та чотири ракети.