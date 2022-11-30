Легковик Mazda перекинувся на дах і перекрив частину дороги

У Луцьку на вулиці Львівській водій легковика спричинив зіткнення з маршруткою, внаслідок якого авто перекинулось на дах посеред дороги. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції Волині, водієві 20 років. Попри те, що його авто зазнало значних ушкоджень, сам водій не постраждав. На нього склали адмінпротокол, за яким йому загрожує 850 грн штрафу.

Аварія сталась у середу, 30 листопада, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині. На вулиці Львівській зіткнулись легковик Mazda та маршрутка Еталон.

«Інспектори, які прибули на місце події, встановили, що водій автомобіля Mazda, здійснював об’їзд маршрутного транспортного засобу марки Еталон. Керманич легковика не впорався з керуванням та здійснив наїзд на транспортний засіб, який зупинився для висадки пасажирів», – описують обставини аварії у поліції.

Внаслідок зіткнення легковик перекинувся на дах посеред проїжджої частини. Через це рух вулицею був суттєво ускладнений. Водночас у ДТП ніхто не постраждав.

На винуватця аварії поліцейські склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП). Йому загрожує 850 грн штрафу.