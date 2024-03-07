За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає

У ніч на четвер, 7 березня, російські окупанти обстріляли територію навчального полігону рятувальників у Харківській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Як розповіли у відомстві, унаслідок ворожої атаки зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди.

«До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що у середу, 6 березня, внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро людей. Удар по місту росіяни нанесли у момент, коли в ньому проходила зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Втім у ЗСУ не вважають, що російський ракетний удар по Одесі пов’язаний із візитом голови держави.