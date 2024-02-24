В ніч на 24 лютого у Липецькій області в Росії сталась сильна пожежа на Новолипецькому металургійному комбінаті. Губернатор області Ігорь Артамонов заявив, що причина загоряння – атака безпілотників.

Низка російських Telegram-каналів повідомили, що перед пожежею було чутно кілька вибухів. За словами губернатора Липецької області Ігоря Артамонова, на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів. За його даними, вогонь загасили, постраждалих немає.

Російський Telegram-канал Baza повідомив, що пожежа сталась на території коксохімічного цеху.

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Пізніше Ігорь Артамонов повідомив, що в ніч на 24 лютого у Липецькій області російська ППО «перехопила» два безпілотники.

«...Було отримано сигнал про авіаційну небезпеку. У Липецькій області військові перехопили два безпілотники. Також БпЛА було перехоплено у Курській, Білогірській, Брянській та Тульській областях. Відбій авіаційної тривоги було передано о 4:08. Жертв немає», – написав Ігорь Артамонов.

Новолипецький металургійний комбінат виробляє сталь із полімерним покриттям. Зокрема, для потреб держави. За даними «Мілітарного» сировину, що виготовляють на підприємстві, використовують для виготовлення російських ракет, артилерії і безпілотників.

Зазначимо, що місто Липецьк, у якому розміщений комбінат, розташоване приблизно за 450 кілометрів від українського кордону.

В Україні офіційно подію поки що не коментували. Однак джерела сайту новин NV повідомили, що удар безпілотниками по російському металургійному комбінату організували Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони України.