У 2023 році ГО «Добро Дій» без погодження з міськрадою встановило таблицю, що дерево на початку просп. Свободи висадив посол Іспанії в Україні

У Львові виник скандал довкола висадженого на просп. Свободи дерева. Молодого клена у центрі міста за погодженням із мерією у 2021 році висадила фракція ВО «Свобода». А через два роки те саме дерево Львівська ОВА разом із ГО «Добро Дій» та послом Іспанії в Україні використали те саме дерево для започаткування ініціативи «Алея міжнародної підтримки України». У повідомлення ОВА йшлось, що це дерево нібито посадив посол Іспанії, а на підтвердження цього біля саджанця встановили нову табличку. У міськраді заявили, що йдеться про одне і те ж дерево, однак ЛОВА дозволів від міськради не отримувала.

Про скандал із посадкою дерева на просп. Свободи стало відомо під час пленарного засідання Львівської міської ради у вівторок, 23 липня. Під час запитів депутат від ВО «Свобода» Любомир Мельничук зауважив, що представники фракції ще восени 2021 року звернулися в управління екології Львівської міськради за погодженням на висадку іменного дерева на просп. Свободи. Фото висаджування дерева «свободівці» оприлюдинили у соцмережах.

Депутати від ВО «Свобода» Любомир Мельничук і Андріян Гутник висаджують дерево на просп. Свободи восени 2021 року

Через два роки, у листопаді 2023 року, Львівська ОВА спільно з ГО «Добро Дій», керівником якої є Ігор Дулин, вирішила започаткувати ініціативу «Алея міжнародної підтримки України». В межах цієї ініціативи ЛОВА пропонувала дипломатам, які приїжджають в Україну, висаджувати в знак підтримки дерева.

«15 листопада, на Львівщині дали старт новій ініціативі. Відтепер представники посольств європейських країн, які підтримують Україну, будучи з офіційними візитами у нашій області, зможуть долучитись до висадки дерев. Місцем майбутньої алеї обрали проспект Свободи у Львові», – йдеться в повідомленні пресслужби ЛОВА.

Пресслужба ЛОВА оприлюднила фото, де заступник голови ЛОВА Олександр Кулєпін стоїть поруч із послом Іспанії біля висадженого «свободівцями» клена.

Зліва на право – екссекретар ЛМР Анатолій Забарило, голова ГО «Добро Дій» Ігор Дулин, активіст Юрій Котик, посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, заступник голови ЛОВА Олександр Кулепін

Перше дерево 15 листопада висадив посол Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Пізніше біля дерева встановили й відповідну таблицю.

«Клен-явір – саме це дерево стало символом дружби між народами Іспанії та України. Спільно з Надзвичайним і Повноважним Послом дерево посадив заступник начальника Львівської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Олександр Кулепін», – повідомляла 15 листопада 2023 року пресслужба ОВА.

Під час засідання сесії Львівської міськради Андріян Гутник продемонстрував фото, де посол Іспанії із садовою лопатою стоїть біля висадженого два роки тому клена. Поруч стоять Олександр Кулепін та Ігор Дулин.

Фото, яке під час сесії Львівської мерії показав Андріян Гутник. Посол Іспанії із ломатою в руках біля начебто щойно висадженого дерева

Під час сесії 23 липня 2024 року міські депутати від ВО «Свобода» зауважили, що це одне і те ж дерево, яке вони садили у 2021 році.

«Наша фракція, за узгодженням із відповідним управлінням, за власні кошти садить дерево в центрі міста. І тут ми бачимо фото посла Іспанії біля того самого дерева і табличку, де написано, шо це дерево висаджене послом королівства Іспанія. Ми спочатку подумали, що можливо щось із деревом сталося, але привели екологів, визначили за фото, що це то саме дерево, бо воно має специфічну крону», – розповів під час засідання сесії депутат від ВО «Свобода» Любомир Мельничук.

Натомість міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що висадку дерев на території міста регулює управління екології, однак ЛОВА не погоджувала цю ініціативу з містом, а про саму ініціативу він дізнався зі ЗМІ. Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач пояснив, що після цього інциденту ЛМР, яка мала меморандум про співпрацю з ГО «Добро Дій», розірвала відповідний договір.

«На дереві, яке ми посадили, зверху є специфічні гілки. І на тому самому дереві, де є табличка, що його посадив посол Іспанії, є цей самий специфічний ефект. Я з особистої карти оплатив цю покупку. Мені дали рахунок, я проплатив і нам у міськраді пообіцяли, що встановлять табличку, що це дерево посаджене фракцією “Свобода”», – додав депутат Андріян Гутник, оприлюднивши квитанцію про сплату 6500 грн за саджанець.

Платіжка про оплату посадки дерева

В. о. керівниці управління екології та природних ресурсів Галина Микітчак у коментарі ZAXID.NET підтвердила, що йдеться про одне і те ж дерево, яке восени 2021 року висадили представники фракції ВО «Свобода» в ЛМР. Те ж саме дерево в листопаді 2023 року Львівська ОВА подала як дерево, висаджене іспанським послом. За її словами, відповідну інформаційну таблицю встановило ГО «Добро Дія».

Дерево в липні 2024 року

«Зважаючи на цю ситуацію, наприкінці 2023 року ми направили ГО листа про те, що ми припиняємо з ними роботу в такому форматі, оскільки це псує нашу репутацію як управління і порушує правила висадки зелених насаджень на території міста Львова», – розповіла ZAXID.NET Галина Микітчак.

Вона пояснила, що всі насадження на території міста обліковані і перебувають на балансі районних адміністрацій. Будь хто, хто хоче висадити в місті нове дерево, має звернутися в управління.

ZAXID.NET звернувся за коментарями до ЛОВА та ГО «Добро Дій», однак на момент публікації відповіді не отримав. Додамо, що засновником ГО є львівський бізнесмет Ігор Дулин.

Також ZAXID.NET особисто звернувся до Олександра Кулепіна та запитав, чи бачив він на момент цієї акції, що дерево вже було висаджене. Однак наразі він не відповів.