У селі Рованці під Луцьком водій буса в'їхав у автомийку і протаранив три автомобілі. Внаслідок аварії постраждав водій мікроавтобуса, втім, його не госпіталізовували. На місці працюють поліцейські.

Як повідомляють «Волинські новини», аварія сталась ввечері у суботу, 23 квітня, в селі Рованці під Луцьком. Зі слів свідків, близько 19 години мікроавтобус влетів на територію автомийки, протаранивши три автівки, що там стояли.

У коментарі ZAXID.NET речниця прес-служби поліції Волині Ольга Бузулук підтвердила, що така ДТП дійсно сталась. За її словами, внаслідок зіткнення травмувався лише водій буса. Йому надали медичну допомогу на місці, чоловіка не госпіталізовували.

На місці працює слідчо-оперативна група. Більше деталей обіцяють повідомити згодом.