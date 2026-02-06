Водій приватної швидкої допомоги збив 10-річну дівчину в селі Чишки

У четвер, 5 лютого, на трасі Київ-Чоп у селі Чишки неподалік Львова 32-річний водій автомобіля приватної швидкої допомоги збив 10-річну пішохідку. Дитину госпіталізували в реанімацію з важкими травмами голови.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, аварія сталася близько 9:40 на трасі Київ-Чоп у селі Чишки Давидівської громади. 32-річний водій автомобіля приватної швидкої допомоги марки Volkswagen Crafter, рухаючись з увімкненими проблисковими маячками, здійснив наїзд на пішохідку – 10-річну мешканку села Чишки, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП дитину госпіталізували в львівську лікарню святого Луки з попереднім діагнозом: «важка поєднана травма тіла, дифузний забій головного мозку, важка черепно-мозкова травма, внутрішньо шлуночковий крововилив, перелом скроневої кістки з переходом на основу, забійні садна підборіддя».

Водій швидкої допомоги був за кермом під дією наркотиків

У поліції уточнили, що водій «швидкої» керував транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.