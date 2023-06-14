Жовківський районний суд виніс вирок водієві Volkswagen Passat Андрія Лисяку, який вчинив смертельну ДТП у Великих Грибовичах. Унаслідок автозіткнення загинув водій BMW.

ДТП трапилась 18 травня 2022 року на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у селі Великі Грибовичі. Пізно ввечері автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був Андрій Лисяк, рухався в напрямку Жовкви. На перехресті доріг між Грибовичами і Дублянами він зіткнувся з автомобілем BMW 318, який їхав у напрямку Дублян. Унаслідок важких травм, отриманих у ДТП, водій BMW загинув.

У суді Андрій Лисяк свою провину визнав і пояснив, що того вечора їхав у автомобілі зі своєю нареченою. Не встигнувши вчасно загальмувати через перевищення швидкості, на перехресті він зіткнувся з автомобілем BMW. Родичі загиблого зазначили, що Андрій Лисяк виплатив часткову компенсацію, тому цивільний позов не подавали.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Мар’яна Олещук визнала Андрія Лисяка винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 та призначила 5 позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши ув’язнення на 3 роки іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити 25,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.