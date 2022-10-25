Волинський райсуд призначив 5,1 тис. грн штрафу чоловікові, який у травні цього року хотів провезти в Україну незадекларовані російські монети. Йдеться про монети часів Російської імперії та СРСР. Порушник пояснив, що не знав про їхню цінність, тому й не декларував. Однак суд вирішив, що це його не виправдовує, тому призначив штраф і постановив конфіскувати монети для держави.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, порушника виявили у пункті пропуску «Устилуг» 5 травня цього року. Водій автомобіля ВАЗ не задекларував 68 монет Російської імперії та ще п'ять монет СРСР, загальна вартість яких становить 1,7 тис. грн.

На чоловіка склали протокол за ч.3 ст. 471 Митного Кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).

На розгляд справи у суді порушник не прийшов через те, що був за кордоном. До суду направив заяву, у якій пояснив, що не мав наміру переховувати монети і не знав про їхню цінність.

Втім, суддя Степан Чишій дійшов до висновку, що це не виправдовує чоловіка. «Твердження [підсудного] про необізнаність щодо належності вилучених предметів до культурних цінностей на висновок про наявність в його діях складу передбаченого ч.3 ст.471 МК України правопорушення не впливають, оскільки таке порушення митних правил може вчинятись як умисно, так і з необережності», – йдеться у постанові.

Тож суддя визнав його винним, призначив 5,1 тис. грн штрафу та постановив конфіскувати всі монети. Також чоловік повинен сплатити 496 грн судового збору.

Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.