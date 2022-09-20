Волинський райсуд призначив 4,2 тис. грн штрафу мешканцеві Чернігівщини, якого в вересні цього року затримали неподалік українсько-польського кордону. Чоловік мав при собі компас, карту місцевості та пакунки з харчами, а сам був одягнений у військову форму. Під час судового засідання він пояснив, що мав завезти другові у прикордонне село військову форму, але той так і не приїхав. А коли на дворі стало холодно, чоловік вирішив сам одягнути цю форму, поки шукає дорогу назад. Втім, суд дійшов до висновку, що чоловік намагався незаконно перетнути кордон, і призначив йому штраф.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду, порушника затримали опівночі 7 вересня. Чоловіка, одягненого у військову форму, за 500 метрів від українсько-польського кордону поза межами пункту пропуску помітив прикордонний патруль. Йому інкримінували порушення ч.1 ст. 204-1 КУпАП (незаконна спроба перетину кордону).

У суді чоловік своєї провини не визнав. Він розповів, що мешкає у селі Кучинівка Чернігівської області. До нього начебто зателефонував товариш із Луцька Юрій, який повідомив, що його забирають на війну. Обвинувачений вирішив провідати товариша перед від'їздом. Втім, на під'їзді до Луцька виявилось, що товариш перебуває не у місті, а у прикордонному селі Михалє Поромівської громади. Тож чоловік поїхав туди, купивши для друга військову форму.

Щоправда, як пояснив чоловік, у селі Михалє товариша не було. Начебто через холод він вдягнув на себе військову форму. У селі він безуспішно шукав де переночувати, а потім вирішив йти до Нововолинська. По дорозі його затримали прикордонники.

Суд дійшов до висновку, що версія чоловіка неправдоподібна. По-перше, чоловік так і не зміг назвати ні адреси, ні телефону свого «товариша» Юрія. Також у порушника знайшли компас, карту району з позначенням місць дислокації прикордонників, пакунки з їжею, складний ніж, білоруські монети.

Тож суддя Артур Бєлоусов визнав чоловіка винним та призначив йому 4,2 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 494 грн судового збору. Наразі постанова не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.