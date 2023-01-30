У підозрюваних вилучили психотропи та таблетки на 3 млн грн

Волинська поліція затримала трьох наркоторговців та вилучила у них закладок на 3 млн грн. Зазначається, що всі підозрювані з Київщини, однак наркотики вони продавали і на Волині. За попередньою версією слідства, щомісяця зловмисники збували близько 2 тис. закладок, отримуючи 1 млн грн прибутку. Наразі всі троє затримані, їм загрожує до десяти років тюрми.

Про затримання злочинної групи у понеділок, 30 січня, повідомив начальник поліції Волині Юрій Крошко. За його словами, координатор групи та двоє закладчиків були немісцевими. Затримали їх у Київській області.

«У рамках заходів затримано двох жителів Київської області, що забезпечували функціонування одного з Telegram-каналів, через який збували потенційним клієнтам так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, залишаючи їх у певних визначених місцях. На місці затримання у них виявлено та вилучено понад 2 360 закладок з Альфа-PVP, амфетаміном, таблетками наркотичної дії», – йдеться у повідомленні.

Згодом поліцейські знайшли також заховані раніше понад півтори сотні закладок в різних місцях.

Крім цього, на Київщині затримали 22-річного координатора закладчиків: він також не місцевий, а з міста Фастів. За місцем його проживання слідчі разом з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області провели обшук, під час якого знайшли й вилучили запаси наркотичних речовин та засоби для їх фасування й пакування.

Загалом у наркоторговців вилучили закладок з психотропами й таблеток на понад 3 млн грн за цінами «чорного ринку». За версією слідчих, щомісяця фігуранти збували близько 2 тис. закладок, отримуючи майже мільйон гривень незаконного прибутку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний продаж наркотиків). Затриманим загрожує від шести до десяти років тюрми.