Любомльський райсуд оштрафував на 26,8 млн грн чоловіка, який намагався таємно ввезти в Україну валюту та золото. Йдеться про 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів та 12 тис. польських злотих, 327 позицій ювелірних виробів та золоті злитки. Суд постановив конфіскувати всі ці товари в дохід держави.

Як йдеться у постанові Любомльського районного суду від 9 грудня, про яку повідомив «Судовий репортер», протокол до суду передала Волинська митниця. Коли саме чоловік перевозив товари через кордон, як і інших деталей щодо цього інциденту, в постанові немає. Відомо, що перевізника визнали винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (переміщення товарів на територію України з приховуванням від митного контролю).

Суддя Сергій Шеремета постановив оштрафувати чоловіка на 26,8 млн грн. Крім того, у нього конфіскують всі товари, які він намагався приховано перевезти через кордон: це 68,8 тис. євро, 140 тис. доларів, 12 тис. польських злотих. Також конфіскують 327 позицій ювелірних виробів з золота, гранулят із золота, золоті злитки та лом із золота. Постанову можна оскаржити в апеляційному суді протягом десяти днів.

Додамо, що без письмового декларування можна ввозити або вивозити за межі України суму, яка не перевищує 10 тис. євро.

Також у судовому реєстрі є постанова щодо ще одного інциденту на митниці за участі цього фігуранта. У березні 2021 року чоловік намагався провезти з Польщі в Україну 32 тис. доларів без письмового декларування. У суді він пояснив, що він їхав з дружиною і двома дітьми, які були дуже втомлені, і тому вирішив не чекати в смузі «червоного коридору». Вже у смузі «зеленого коридору» він повідомив митників про валюту, яку віз з собою, але ті пояснили, що декларувати її надто пізно.

Його визнали винним у порушенні ст. 471 Митного Кодексу (порушення порядку проходження митного контролю), призначили 1700 грн штрафу та постановили конфіскувати 32 тис. доларів. Втім, адвокат чоловіка подав апеляцію і виграв її. Відтак, Волинський апеляційний суд постановив повернути власнику 32 тис. доларів.