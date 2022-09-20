Волинський суд призначив два роки тюрми 41-річному переселенцеві з Донеччини, який відкрито підтримував російську агресію. Зокрема, він зазначав, що «після приходу росіян всі нацики та мешканці східних областей, які їх підтримують, будуть знищені». Крім цього, чоловік також погрожував прихожанам Православної церкви України та місцевому священику. Суд визнав його винним у порушенні одразу двох статей ККУ і призначив два роки позбавлення волі.

Про вирок стало відомо у вівторок, 20 вересня, після повідомлення прес-служби СБУ області. Як встановило слідство, 41-річний чоловік переїхав на Волинь з Донеччини після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

«Перебуваючи у відносній безпеці, зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресіїї РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покараннями від збройних формувань РФ та постійно очікував прихід «руского міра» на Волинь», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пропагандист погрожував місцевому священнику, його родині та прихожанам Православної української церкви. Постійно погрожував висловами на кшталт: «После прихода россиян все нацики и представители восточных областей, которые их поддерживают будут ... уничтожены», «Будем резать вас, уничтожать вас, издеваться над вами, вашей семьей, всеми нациками и священниками».

Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії) та ч.2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної приналежності). Суд призначив йому два роки ув'язнення. Наразі вирок на набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.