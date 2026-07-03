Під час затримання у чоловіка вилучили рушницю та гранату Ф-1

Рожищенський районний суд Волинської області визнав винним 57-річного Віктора Кузьмича у хуліганстві, незаконному поводженні зі зброєю, погрозах правоохоронцям і зберіганні наркотиків. Чоловік влаштував стрілянину біля будинку сусідки, а згодом відкрив вогонь у бік поліцейських, які прибули на виклик. За скоєне йому призначили чотири роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 1 липня, інцидент стався 9 жовтня 2025 року в селі Завітне Луцького району. Близько 16:00 до поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила, що нетверезий односелець стріляє біля її будинку. Зокрема, він встиг пошкодити камеру відеоспостереження та сонячні панелі.

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На виклик прибули путрульні. Побачивши озброєного чоловіка, вони вийшли зі службового автомобіля та наказали йому покласти рушницю. Зловмисник відмовився виконувати законні вимоги та пригрозив словами: «Або ви, або я!».

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Після цього обвинувачений здійснив кілька пострілів із двоствольної мисливської рушниці ІЖ-58 16-го калібру. Поліцейські використовували службовий автомобіль як укриття, а коли чоловік почав тікати, переслідували його. Під час втечі він ще двічі вистрілив у бік правоохоронців.

Зрештою дебошира затримали. Під час обшуку в нього вилучили мисливську рушницю, бойову гранату Ф-1 із запалом та канабіс.

У суді Віктор Кузьмич повністю визнав свою вину та розкаявся. Водночас заперечував, що намагався вбити поліцейських. Він стверджував, що стріляв лише в повітря, не чув вимог правоохоронців скласти зброю, а свої дії пояснив пригніченим психологічним станом після участі в бойових діях. За словами обвинуваченого, він не мав наміру завдати комусь шкоди й лише хотів спровокувати поліцейських відкрити вогонь у відповідь.

Суддя Вячеслав Требик визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) й призначив йому чотири роки позбавлення волі. Крім того, із засудженого стягнуть понад 11,5 тис. грн процесуальних витрат. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.