Ратнівський райсуд призначив три роки умовно чоловікові, який вдарив у обличчя поліцейського. Інцидент стався у травні 2020 року в Камені-Каширському, тоді поліцейські шукали водія, який припаркувався під знаком «стоянку заборонено». Водій втік від правоохоронців, натомість його знайомий підійшов до поліцейського і вдарив його у обличчя. Згодом чоловіка затримали декілька поліцейських, застосувавши сльозогінний газ. У суді чоловік не визнавав провину і заперечував факт побиття, втім, суддя таки визнала його винуватість. Чоловік повинен буде заплатити потерпілому 20 тис. грн моральної шкоди та майже 6 тис. грн витрат на правову допомогу.

Як йдеться у вироку Ратнівського районного суду від 29 листопада, інцидент з побиттям стався вночі 25 травня 2020 року. В ту ніч двоє поліцейських, які були на пішому патрулюванні, отримали виклик, що на площі Культури в Камені-Каширському невідомі пошкоджують знак. На місці вони помітили припаркований під знаком «стоянку заборонено» автомобіль Mercedes. Поруч, біля магазину, стояв натовп людей, тож один з поліцейських запитав у них, хто власник авто.

На прохання пред’явити документи водій почав втікати. Поліцейський спробував наздогнати його, втім, за деякий час зупинився на тротуарі. «Через декілька секунд до нього із площі Культури підійшов [нападник] і з запитанням «Що ти робиш?» наніс йому один удар лобом в обличчя та один удар ногою в область таза зліва. Від удару в нього одразу виникли сильний біль та кровотеча», – так описав події тієї ночі потерпілий.

Обвинувачений Іван Ш. провину не визнав. Він запевнив, що не бив правоохоронця, а лише «запитав про мету переслідування власника автомобіля». «Свою причетність до травми носа потерпілого заперечив. Пов'язує своє затримання неприязним ставленням поліцейських до хлопців із с. Брониця Камінь-Каширського району», – наводять у вироку слова обвинуваченого.

Після нанесення удару чоловік кинувся втікати, але його затримали поліцейські, застосувавши кайданки та сльозогінний газ. У суді вони підтвердили обставини інциденту щодо побиття їхнього напарника. Згідно з експертизою, потерпілий поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

Суддя Оксана Свистун визнала Івана Ш. винним у порушенні ч.2 ст. 342 ККУ (опір представникові правоохоронного органу) та ч.2 ст. 345 ККУ (насильство щодо працівника правоохоронного органу) та призначила йому три роки умовно.

Також чоловік повинен виплатити потерпілому 20 тис. грн моральної шкоди та 5,8 тис. грн витрат за правову допомогу. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів в апеляційному суді.