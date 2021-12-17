Маневицький райсуд призначив штраф батькові дев'ятикласника, який розпилив перцевий балончик в приміщенні школи. Інцидент стався 11 листопада в маневицькому ліцеї №1, тоді на погане самопочуття поскаржились 15 учнів ліцею. Суд визнав батька хлопця винним у порушенні статті про невиконання батьками обов'язків щодо дітей та призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Маневицького районного суду від 6 грудня, інцидент стався 11 листопада близько 10:00 у ліцеї №1 імені Андрія Снітка в Маневичах. Тоді в приміщенні класу дев'ятикласник розпилив балончик з перцевим газом. Аби провітрити приміщення від неприємного запаху, школяр разом зі своїм другом відчинили вікна і двері класу, через що газ потрапив і в коридор. Внаслідок отруєння 15 учнів поскаржились на погане самопочуття, їх забрали на огляд до лікарні.

Оскільки хлопець ще неповнолітній, судили його батька. Відомо, що він працює на посаді начальника відділу туризму Маневицької селищної ради. В суді чоловік визнав свою провину. Суддя Ірина Токарська взяла до уваги, що чоловік має хорошу характеристику з місця роботи, а також має на утриманні двох неповнолітніх дітей, тому вирішила призначити йому мінімальне покарання.

Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.3 ст. 184 КупАП (невиконання батьками обов'язків щодо дітей) та призначили йому 850 грн штрафу. Також він повинен сплатити 454 грн судового збору.