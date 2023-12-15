Президент у Львові записав відео про підсумки закордонних візитів

Президент України Володимир Зеленський по дорозі з Німеччини зупинився у Львові. Уночі на п’ятницю, 15 грудня, на сайті президента з’явилося відео, записане у центрі міста, де президент коротко коментує підсумки останніх закордонних візитів та рішення Європейської ради про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Про офіційний візит президента до Львова попередньо не оголошувалося. На відео, записаному біля пам’ятника Тарасові Шевченку в центрі міста, Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку рішень про початок переговорів щодо вступу України до ЄС та надання нової військової допомоги, а також українським захисникам, які боронять Україну на фронті.

«Рекомендації Єврокомісії ми виконали, сумніви ми зняли. Сьогодні є рішення про початок переговорів про вступ у ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Велика робота – інтегрувати державу, усі інституції, усі норми. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде й інше переможне рішення – буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України у Євросоюз»,– сказав президент.

«Я повернувся в Україну, зараз у Львові з рішенням щодо Євросоюзу та іншими речами, які посилять ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Сильні рішення: Данія – пакет на 1 млрд доларів для захисту неба, артилерія, багато чого ще. Норвегія – новий пакет на понад 400 млн доларів, зокрема, ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки. Швеція – теж новий пакет», – додав президент.

Перебуваючи у Львові, Володимир Зеленський відвідав військові поховання на вул. Мечникова та вшанував пам’ять загиблих героїв.

Напередодні, 14 грудня, Володимир Зеленський перебував з неоголошеним візитом у Німеччині. Там відвідав військову базу у Вісбадені, де координується міжнародна допомога для України.

Перед тим, 11-12 грудня, президент України перебував із дводенним візитом у США, де зустрівся з президентом Джо Байденом, спікером палати представників США Майком Джонсоном, демократами-конгресменами та сенаторами з Республіканської і Демократичної партій. 13 грудня Зеленський взяв участь у другому саміті Україна-Північна Європа. 10 грудня Зеленський відвідав Аргентину під час інавгурації новобраного президента Аргентини Хав’єра Мілея, а також зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю. Це був перший візит президента України в регіон з 2011 року.