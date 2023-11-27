Снігопади, які спричинили масові аварії, тривають з 26 листопада

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо негоди в Україні, яка розпочалася 26 листопада. Президент подякував надзвичайникам та правоохоронцям та показав наслідки снігових штормів.

Світлини із наслідками негоди Володимир Зеленський оприлюднив у понеділок, 27 листопада. Сильні снігопади, пориви вітру та ожеледиця розпочалися 26 листопада та спровокували багато аварій та інцидентів.

«Дякую всім рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям. Станом на цей ранок через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі наші служби працюють цілодобово», – повідомив Володимир Зеленський.

Рятувальники, комунальники та правоохоронці продовжують ліквідовувати наслідки негоди – зі снігових кучугур за минулий день дістали щонайменше шість карет швидкої допомоги, а також цивільних авто, які застрягли на дорогах. До слова, у прес-службі Нацгвардії повідомили, що для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки та евакуації громадян на Одещині службовці використовують військову техніку.

Зокрема, негода триває в Одеській, Київській, Миколаївській та Харківській областях. Нагадаємо, 26 листопада сильні снігопади спричинили масові аварії на дорогах Одеської області. Через ожеледицю та сильний сніг на Одещині обмежили рух на трьох трасах:

М15 Одеса – Рені – для всіх авто;

М28 Одеса – Южне – М14 – для всіх авто;

М05 Київ – Одеса – для великовантажних автомобілів.

Через сильні снігопади в Україні розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Він працюватиме цілодобово до ліквідації небезпеки для водіїв.

Окрім того, через негоду Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною. Коли відновлять роботу КПП, залежатиме від погодних умов.