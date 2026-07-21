Володимир Зеленський ще раз зустрівся з Михайлом Федоровим

У вівторок, 21 липня, Володимир Зеленський провів ще одну зустріч з ексміністром оборони Михайлом Федоровим. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин, передає «РБК-Україна».

Укоментарі до допису ветерана Дмитра Козятинського, який закликав українців долучатися до мітингів на підтримку ексміністра, Дмитро Литвин повідомив, що Зеленський провів дві важливі зустрічі, після яких президент офіційно оголосить про кадрові рішення.

«Щойно завершилася одна майже вирішальна зустріч у президента, зараз триває ще одна – вже фактично вирішальна. Після ухвалення рішень одразу буде офіційна комунікація», – написав Дмитро Литвин.

Згодом Дмитро Литвин повідомив, що одна з анонсованих зустрічей була з Михайлом Федоровим, однак жодних подробиць не розкрив.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки. Того ж дня стало відомо, що президент планує змінити міністра оборони. 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду. Він також заявив, що таке рішення ухвалили через його конфлікт із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який, за його словами, блокував реформи.

Відставка Михайла Федорова спричинила хвилю протестів, які тривають уже шостий день. Спочатку учасники акцій вимагали поновити Федорова на посаді, а згодом почали закликати до звільнення Сирського.

18 липня Володимир Зеленський повідомив, що провів розмови з Олександром Сирським та Михайлом Федоровим. Президент запевнив, що чує думку українців.

20 липня на сайті «Мілітарний» Олександр Сирський опублікував колонку, у якій прокоментував повідомлення про конфлікт із Михайлом Федоровим. Він також відкинув звинувачення у небажанні «воювати дронами» й наголосив, що саме він створив Сили безпілотних систем як окремий рід військ та особисто подав президенту Зеленському кандидатуру Роберта Бровді на посаду командувача.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ розкритикував нові контракти, які запропонувало Міноборони, заявивши, що за місяць роботи вони лише демотивували військових.