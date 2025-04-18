Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти росіян

Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони. Під обмеження потрапили російські артисти, спортсмени та підприємства. Про це йдеться в указах №246/2025 та №247/2025, опублікованих на сайті Офісу президента у п’ятницю, 18 квітня.

Зокрема, до санкційного списку потрапили співак Ярослав Дронов (Shaman), актор та виконавець Микита Джигурда, кінорежисер Єгор Кончаловський, дресирувальник Юрій Куклачов, актори Оскар Кучера, Євген Миронов, Олександр Панкратов-Чорний, Віталій Гогунський, співаки Микола Расторгуєв та Олександр Розенбаум, Ігор Сукачов (Гарік Сукачов), артист балету Микола Цискарідзе, репер Роман Чумаков (Жиган). Всі вони підтримують розпочату Росією війну проти України.

Підсанкційних осіб позбавлять державних нагород України та інших форм відзначення, якщо такі є. Також їм заблокують рахунки та накладуть арешт на активи в Україні. Крім того, людям, які опинилися під санкціями заборонено проводити торговельні операції, орендувати державне майно. Також діє повна заборона на поширення у медіа на території України.

Крім того, до санкційного списку потрапили російські підприємства, серед яких: акціонерне товариство «Арсенал», «Алтайський хімпром», «База №1 хімреактивів», «Балтійська промислова компанія», Володимирський завод прецизійних сплавів, металургійний завод «Електросталь», науково-виробниче об'єднання «Магнетон» тощо.

Також під обмеженнями опинилися 39 фізичних та 60 юридичних, які причетні до виробництва російських ракет.

Нагадаємо, 12 квітня Володимир Зеленський запровадив санкції проти чиновників часів Віктора Януковича, а також двох підприємців. Під обмеження потрапили ексголова Національного банку та колишній перший віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов, а також колишній міністр економіки та ексголова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв.