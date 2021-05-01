Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім Великоднем. При цьому він пояснив необхідність святкування вдома, а також згадав про військових і медиків.

«Я вітаю всіх, хто відзначає в ці дні Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим більше, гріховного, перш за все тому, що це і є виконання християнського боргу, а саме – турботи і любові до ближнього», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Президент також зазначив, що «серед українців багато тих, хто зараз відзначає Великдень на фронті і на передовій – у боротьбі за мир або на медичному чергуванні біля ліжок з хворими як у боротьбі за здоров'я, так і в боротьбі за життя».

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Голова держави також закликав святкувати Великдень вдома, у колі родини.

«Від щирого серця я бажаю вам, щоб всі були здоровими, були щасливі, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди і смачною-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ і великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, дуже сподіваюся, великої любові, нехай Великдень принесе вашим родинам велику згоду і великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир», – побажав Зеленський.

Нагадаємо, що християни східного обряду цього року святкують Великдень 2 травня.