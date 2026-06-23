Сьогодні такі традиції сприймають переважно як частину української культурної спадщини та народного фольклору

Купальська ніч здавна посідала особливе місце в народній культурі. Наші предки вірили, що саме в цей час природа набуває особливої сили, а люди можуть отримати підказки щодо майбутнього. Саме тому зі святом Івана Купала пов'язано чимало обрядів і ворожінь, про які пише Life Kyiv.

Сьогодні такі традиції сприймають переважно як частину української культурної спадщини та народного фольклору.

Ворожіння за допомогою дзеркала

Одним із найвідоміших обрядів було ворожіння перед дзеркалом при світлі свічки. Вважалося, що у відображенні можна побачити образ майбутнього обранця.

Камінчик у воду

Під час цього обряду загадували бажання та кидали камінець у воду. Кількість кіл на поверхні намагалися пов'язати з можливістю здійснення задуманого.

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Гребінець під подушкою

Перед сном дівчата клали гребінець під подушку, сподіваючись побачити уві сні майбутнього нареченого. Такі сни вважалися особливими та символічними.

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Квіти на воді

У воду опускали дві квітки та спостерігали за їхнім рухом. Якщо вони залишалися поруч, це вважалося добрим знаком для стосунків.

Пускання вінків

Однією з найвідоміших купальських традицій залишається пускання вінків на воду. Дівчата плели їх із польових квітів і стежили за напрямком руху.

Віск у воді

Розтоплений віск виливали у холодну воду, після чого намагалися розгледіти у фігурах певні символи або знаки.

Кільце у воді

У деяких місцевостях використовували прикраси, які клали у посудину з водою. Вважалося, що уважне спостереження може підказати майбутні події.

Цибулини з іменами

На цибулинах писали чоловічі імена та спостерігали, яка з них проросте найшвидше. Цей обряд був особливо популярним серед молоді.

Карти під подушкою

Деякі дівчата клали перед сном гральні карти, сподіваючись отримати у сновидіннях підказки щодо майбутнього кохання.

Квіти для віщого сну

Існувала традиція класти під подушку кілька різних квітів. Сон, який наснився у купальську ніч, вважали особливим і намагалися розтлумачити його значення.

Варто пам'ятати, що купальські ворожіння є частиною народних вірувань і культурної спадщини. Вони не мають наукового підтвердження та сьогодні сприймаються переважно як елемент українських традицій і святкових обрядів.