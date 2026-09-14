З цим днем пов’язаний суворий піст, а також заведено звертатися до Бога з молитвами

14 вересня християни східного обряду відзначають Воздвиження Хреста Господнього – одне з найбільших церковних свят. З цим днем пов’язаний суворий піст, а також заведено звертатися до Бога з молитвами.

Що потрібно зробити на Воздвиження?

У цей день заведено дотримуватися суворого одноденного посту на знак шани до страждань Спасителя. Цього дня не варто їсти м’ясо, яйця, молочні продукти та рибу.

Окрім цього, на Воздвиження заведено молитися за здоров’я, добробут та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння в храмі.

За традицією будинок окроплюють освяченою водою, а над входом малюють хрест – крейдою, вугіллям або сажею, щоб захистити оселю.

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За матеріалами «24 Канал» та УНІАН.