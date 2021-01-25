Верховна Рада не може розглянути питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова через відсутність деяких необхідних для цього документів. Про це повідомляє «Суспільне».

Секретар міської ради Харкова Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса виконує його обов’язки мера міста, не надіслав Верховній Раді два з трьох документів, необхідних для призначення позачергових виборів.

Записка є відповіддю на звернення парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо проведення позачергових виборів голови Харківської міськради.

У записці зазначається, що секретар міськради Харкова Терехов направив до Верховної Ради клопотання про призначення позачергових виборів мера. Але для розгляду цього клопотання не вистачає двох документів: копії свідоцтва про смерть міського голови, завіреного печаткою міськради, і рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

Такого рішення міська рада Харкова поки не ухвалювала, а на її сайті Геннадій Кернес досі вказаний як голова міськради.

1 січня в. о. мера Харкова Терехов стверджував, що звернувся до Ради з проханням призначити дострокові вибори в місті й «робив усе в порядку, установленому законом».

Перша сесія депутатів нового скликання Харківської міської ради 9 грудня 2020-го визнала відсутнього в Харкові Геннадія Кернеса мером міста навіть без складання ним присяги. Про смерть Кернеса від ускладнень Covid-19 оголосили 17 грудня, хоча на публіці він не з'являвся ще із серпня. Під час лікування, перебуваючи за кордоном, він виграв вибори мера Харкова у першому турі.

Відповідно до закону, призначити дострокові вибори парламент повинен не пізніше, ніж у 90-денний строк. Можливі дві дати: у березні або в жовтні 2021 року. Наші джерела раніше повідомляли, що варіант із березнем у Верховній Раді не розглядається. А теоретично дострокові вибори можуть не відбутися взагалі, й Харків залишиться з виконувачем обов’язків мера.

Сам Терехов уникає відповіді на питання, чи буде він брати участь у виборах мера Харкова. А втім, про такі наміри вже заявив Михайло Добкін, який уже очолював місто у 2006-2010 роках, а у 2010-2014 — був главою Харківської ОДА.