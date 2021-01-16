9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяг

У Харкові зареєстрували кримінальне провадження щодо оголошення Геннадія Кернеса мером без повторного складання присяги за результатами виборів 2020 року. Політик на той час перебував на лікуванні в Німеччині. Про відкриття провадження за своєю заявою повідомила у Facebook депутатка Харківської міської ради від «Слуги народу» Аліна Мустафаєва.

«Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу», – заявила вона.

Раніше Харківська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження через можливе підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса. Воно також було відкрито за заявою Мустафаєвої, яка наполягає, що за станом здоров'я міський голова не міг скористатися підписом особисто.

Як інформував ZAXID.NET, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 січня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

у ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.

Пізніше стало відомо, що у Харкові поліція у рамках кримінального провадження за статтею «підробка документів» перевіряє справжність електронного підпису колишнього міського голови міста Геннадія Кернеса у зверненні до Харківської міської ради з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем міськради.