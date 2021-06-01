Документ зрівнює правовий статус паперових і електронних документів у кримінальному процесі

Верховна Рада України на своєму засіданні у вівторок, 1 червня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект авторства президента Володимира Зеленського, який вводить електронний документообіг у кримінальному процесі (№ 5246). Проект закону також називають «судом у смартфоні». За проголосували 276 депутатів, повідомляє «РБК-Україна».

До другого читання документа надійшло 34 поправки від нардепів, але профільний комітет парламенту вирішив усі їх відхилити, а проект залишився в редакції першого читання.

Що передбачає законопроект?

Документ пропонує зрівняти правовий статус паперових і електронних документів у кримінальному процесі, щоб зменшити бюрократизацію. У законі прописано створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечить створення, збір, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів у кримінальних процесах.

Всі матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, зможуть передаватися в електронній формі, на таких же правах, як і в паперовій формі. Підписання та узгодження документів буде доступно шляхом накладення електронного підпису.

Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження – це має значно полегшити взаємодію суду, сторони обвинувачення і сторони захисту.

Закон у разі підписання набуде чинності наступного дня після ​​його опублікування, однак у дію його введуть через шість місяців з дня його опублікування.