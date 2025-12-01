Перекриття буде до 19 грудня включно

Вулицю Замкову у Львові перекриють для проїзду транспорту. Там ремонтуватимуть дорожнє покритття. Вулицю перекриють з 2 до 19 грудня включно на ділянці від Ужгородської до Кривоноса. Про це повідомили у ЛМР.

«Маємо багато вибоїн на вул. Замковій, тому на частині дороги, зокрема біля ліцею “Галицький”, проведемо поточний ремонт дорожнього полотна – асфальтування вибоїн великими картами. Попередньо плануємо, що всі роботи вдасться завершити впродовж двох тижнів, щоб відкрити вулицю для проїзду приватного транспорту», – повідомили у Галицькій районній адміністрації.

На схемі відзначена ділянка, яку перекриють (ілюстрація департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР)

На рух громадського транспорту перекриття не повпливає.