У Львові розпочинають масштабну реконструкцію вул. Мазепи–Грінченка
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 листопада
0 0
У вівторок, 25 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Дали старт. У Львові офіційно розпочинають підготовку до масштабної реконструкції вул. Мазепи та вул. Грінченка.
- Реорганізація міських поліклінік відбудеться. Міські депутати нарешті погодили їх приєднання до двох ТМО Львова.
- Сказати домашньому насильству – ні. Постраждала жінка поділилася своєю історією в межах кампанії «16 днів проти насильства».
- Погодили нове місце для військових поховань. На сесії міськради вирішили надати для цього ділянку на вул. Пасічній.
- Пільгова стоянка. У Львові ветерани отримають 100 безкоштовних годин паркування щомісяця.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter