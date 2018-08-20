Яблуневий Спас для працівників компанії T.B.Fruit

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Яблуневий Спас для усієї родини. Компанія T.B.Fruit влаштувала фестиваль для своїх працівників та їхніх рідних.

«Дуже гарно відпочиваємо з родиною, всім задоволені, все дуже супер!», – поділився працівник компанії T.B.Fruit Роман.

Для дітей було багато веселощів та майстер класів. Дітки розважались-танцювали, робили ляльки-мотанки, авторські еко-сумки та власноруч розмальовували футболки для себе.

А ще і дорослі, і малі могли вдосталь награтися. Хтось перетягуванням канатів, а хтось битвою на купинах, де суперника потрібно збити надувною палицею.

«Якщо ти перемагаєш, то тобі дають от такі наліпки. І коли ти все назбирав, то тобі можуть вручити приз», – розповів учасник свята Максим.

Тимчасом у фотозоні всім охочим робили миттєві знімки.

«Ми працюємо в Польщі і деколи отримання фотографії займає тривалий час. А тут одразу можна, це дуже хороша ідея», – сказала працівниця компанії T.B.Fruit Катерина.

Усіх гостей пригощали смаколиками та натуральними соками Галіція.

У святкуванні Яблуневого Спасу взяли участь понад 500 працівників компанії T.B.Fruit разом із родинами. Таке масштабне святкування компанія організувала вперше.

«Тому що це наш яблучний український Спас, і ми вважаємо, що переробляємо величезну масу яблук, одні з найбільших в Європі, ми вирішили зробити таке свято для наших працівників і не тільки», – розповів Тарас Барщовський, власник T.B.Fruit.

Впродовж дня панувала справжня атмосфера свята. А створювати її компанії T.B.Fruit допомагали відомі українські музичні гурти – «Дикобраз Бенд», «Мандри» та Dzidzio.