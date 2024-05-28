Плавання має приносити задоволення і вам, і улюбленцю. Прості поради допоможуть досягнути цього

Не всі собаки народжуються з умінням плавати, лише представники деяких порід мають такий інстинкт. Та практично будь-якого собаку можна навчити плавати, навіть собаку старшого віку. Що потрібно врахувати, як підготуватися і як, власне, тренувати собаку, розповідає сайт про тварин PetMD.

Які породи собак є вродженими плавцями

Деякі собаки мають перетинки між пальцями, як у качок, водонепроникну шерсть, правильну форму хвоста, що допомагає маневрувати у воді. Природженими плавцями є:

Лабрадор ретривер;

Ньюфаундленд;

Португальський водяний собака;

Чесапік бей ретривер.

Та навіть якщо ваш песик не має перетинок і зябр, навчити плавати можна будь-якого собаку будь-якого віку. Зі старшим собакою це потрібно робити повільно і після консультації з ветеринаром.

Чому собакам корисно плавати

Плавання є чудовою формою фізичного навантаження не тільки для людей. У собак плавання зміцнює всі м’язи, покращує роботу серця і судин, знімає навантаження зі суглобів.

Також плавання собаки й опікуна є одним зі способів зміцнення стосунків і формування прив’язаності. Плавання додає довіри, емоційного зв’язку тощо.

З чого почати знайомство собаки із плаванням

Перш за все, потрібно познайомити песика з водою. Це треба робити поступово, щоб тварина почувалася комфортно і в безпеці. Починати варто з мілини і не змушувати собаку, якщо йому не подобається. Використовуйте позитивне підкріплення.

Завжди дбайте про безпеку свого собаки на воді: пильнуйте його, вдягніть у рятувальний жилет, обирайте лише чисті водойми, де дозволено купатися, стежте за самопочуттям улюбленця.

Як навчити собаку плавати

Після побіжного знайомства з безпечною водоймою, дайте собаці час дослідити воду самотужки, але під вашим наглядом. Заохочуйте песика ласощами та іграшками.

Для собак, які не вміють або бояться плавати, треба знайти пологий спуск у воду або басейн зі зручними східцями та невеликою глибиною на початку.

Завжди будьте поряд зі своїм собакою, щоб підтримати його і додати йому впевненості. Можна використовувати собачу амуніцію.

Коли собака буде комфортно почуватися у воді, поставте руки або надувний жилет під живіт собаки, щоб надати додаткову підтримку на воді. Підтримуйте свого песика словами, винагороджуйте за досягнення – так він асоціюватиме плавання з чимось позитивним.

Коли собака почувається впевнено на мілині, можна поступово переходити до більшої глибини. Стежте за комфортним рівнем води для вашого собаки.

За допомогою рук або іграшки ніжно спонукайте собаку відірвати лапи від землі і рухати ними крізь воду. Винагороджуйте улюбленця за успіхи.

Час від часу в уроках треба робити перерву на відпочинок. Стежте, щоб песик не перевтомився і не змерз у воді. Місце для плавання має бути таким, щоб собаці завжди було легко вийти на берег.

Що взяти з собою на плавання із собакою

Під час запливів із кудлатим другом вам можуть знадобитися:

Надувний рятувальний жилет:

Рушники;

Чиста вода і миска для неї;

Санскрін для собак за потреби;

Іграшки, щоб бавитись у воді;

Аптечка;

Ошийник і повідець, інша амуніція з адресними бірками.

Літо – коротке. Насолоджуйтесь ним разом зі своїм песиком – ловіть моменти.