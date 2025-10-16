Авто можна швидко переоформити через «Дію»

Сервіс «Дія» дозволяє українцям швидко та зручно переоформити автомобіль онлайн без черг, візитів до сервісних центрів МВС і зайвої бюрократії. «Центр авто» пояснює, як саме відбувається процес та що для цього потрібно.

Хто може скористатися послугою

Щоб здійснити переоформлення авто через застосунок «Дія», потрібно дотриматися кількох умов:

І продавець, і покупець повинні мати зареєстрований профіль у застосунку «Дія». Автомобіль не повинен бути під арештом, у заставі або мати інші обтяження. У власника має бути електронний техпаспорт, який відображається у застосунку.

Покрокова інструкція, як переоформити автомобіль у «Дії»

Продавець ініціює продаж. Відкрийте «Дію», перейдіть у розділ «Транспорт», оберіть авто, натисніть «Продати авто» та введіть дані покупця. Покупець підтверджує угоду. Покупець отримує сповіщення у застосунку, перевіряє дані транспортного засобу та підтверджує покупку. Оплата збору. Обидві сторони оплачують обов’язковий адміністративний збір (його розмір залежить від типу авто). Покупець отримує техпаспорт. Після завершення угоди новий власник одразу бачить електронний техпаспорт у «Дії».

Скільки коштує переоформлення авто через «Дію»

Загальна вартість переоформлення становить від 500 до 1000 грн. Сума залежить від типу транспортного засобу та включає:

адміністративний збір;

податки (якщо передбачено законом).

Порівняння з традиційним переоформленням через МРЕВ

Для порівняння, стандартне переоформлення через сервісні центри МВС (МРЕВ) обійдеться значно дорожче: