Це питання не тільки зручності, а й безпеки: як почистити форсунки газової плити
Засмічені форсунки газової плити – це проблема, яка впливає на ефективність та безпеку. Нерівномірне полум’я, труднощі із запалюванням пальника – це лише деякі з наслідків недбалості. Onet.pl розповідає, як можна очистити форсунки газової плити.
Як почистити форсунки газової плити?
Перш ніж розпочати чищення, переконайтеся, що плита повністю вимкнена, а конфорки охолонули. Обов’язково вимкніть подачу газу перед початком роботи.
Почніть зі зняття всіх рухомих частин – іскор запалювання, коронок пальників та решіток. Це забезпечить вам легкий доступ до форсунок.
Видаліть будь-які залишки їжі та жиру з варильної поверхні. Протріть поверхню вологою ганчіркою, щоб видалити будь-який видимий бруд.
Знайдіть форсунки в корпусі пальника. Використовуйте мідний дріт, щоб прочистити їх – він достатньо м’який, щоб не пошкодити отвір та ефективно видалити залишки їжі. Вставте дріт у отвір форсунки та обережно похитуйте ним, доки залишки не будуть видалені.
Після завершення очищення зберіть усі компоненти назад. Переконайтеся, що вони надійно закріпленні. Потім знову підключіть подачу газу та перевірте роботу пальників.