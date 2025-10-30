Перш ніж розпочати чищення, переконайтеся, що плита повністю вимкнена, а конфорки охолонули

Засмічені форсунки газової плити – це проблема, яка впливає на ефективність та безпеку. Нерівномірне полум’я, труднощі із запалюванням пальника – це лише деякі з наслідків недбалості. Onet.pl розповідає, як можна очистити форсунки газової плити.

Як почистити форсунки газової плити?

Перш ніж розпочати чищення, переконайтеся, що плита повністю вимкнена, а конфорки охолонули. Обов’язково вимкніть подачу газу перед початком роботи. Почніть зі зняття всіх рухомих частин – іскор запалювання, коронок пальників та решіток. Це забезпечить вам легкий доступ до форсунок.

