Коли внутрішні стінки духової шафи вкриті засохлим жиром та нагаром, звичайне миття може бути довгим та трудомістким. І один із найбільше ефективних «м’якших» способів – це очищення парою або гідролізне очищення. Moyo розповідає, як зробити це правильно.

Суть методу

Ця технологія не належить до автоматичних процесів, проте істотно допомагає очистити плями жиру, що в’їлися. Сутність процесу досить проста: в місткість наливається 0,5 л води і ставиться в духовку при температурі 90°C. Рідина, нагріваючись, утворює гарячу пару, що розм’якшує жирові скупчення. В ідеалі вони повинні опадати в посудину. Але навіть якщо цього не станеться, жир та забруднення можна буде легко видалити серветкою.

У деяких моделях духовок є вбудована система гідролізу, наприклад:

Aqua Clean. Тут для води передбачено спеціальну місткість. Заливши рідину та вибравши програму очищення в меню, варто просто дочекатися клацання про закінчення процесу. Система працює при температурі 50°C та займає близько 30 хвилин. Cleaning. Техніка попередньо розігрівається до 90°C, далі гарячі стінки потрібно збризкати спеціальним спреєм. Відсталий жир легко змивається ганчіркою.

Подібну технологію очищення можна використовувати у духових шафах будь-яких видів. Проте важливо розуміти, що метод буде ефективний тільки на свіжих плямах, а щоб видалити застарілий жир, доведеться додатково попрацювати.

Перевагами цього методу є: