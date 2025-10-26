Мрія багатьох: як вимити дзеркало, щоб не залишилося жодних відбитків
Блискучу чисте дзеркало, на якому не залишаються відбитки – мрія багатьох. Проте після звичайного миття часто залишаються саме відбитки пальців, які псують вигляд поверхні. Тік-ток блогерка Діана Гологовець поділилась простим лайфхаком, після якого відбитків на дзеркалах не залишатиметься.
Матеріали:
- миска;
- звичайна вода;
- ополіскувач для одягу;
- мікрофібра.
Як це працює:
- Наповніть миску воду та додайте туди небагато ополіскувача для одягу.
- Візьміть мікрофібру для скла, змочіть у воді та добре викрутіть.
- Мікрофіброю протріть усі дзеркала у будинку.
