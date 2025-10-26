фото Сhystota

Проте після звичайного миття часто залишаються саме відбитки пальців, які псують вигляд поверхні.

Тік-ток блогерка Діана Гологовець поділилась простим лайфхаком, після якого відбитків на дзеркалах не залишатиметься. Матеріали: миска;

звичайна вода;

ополіскувач для одягу;

мікрофібра. Як це працює: Наповніть миску воду та додайте туди небагато ополіскувача для одягу. Візьміть мікрофібру для скла, змочіть у воді та добре викрутіть. Мікрофіброю протріть усі дзеркала у будинку.

