Якщо ви встановлюєте автокрісло проти ходу руху авто на передньому сидінні, обов’язково відключіть подушку безпеки

Правильно обрати дитяче автокрісло – це важливо, але наступний не менш важливий етап – його встановлення. Як це зробити, пише Вlog.comfy.

Типи кріплень дитячих автокрісел

Існує всього три види кріплень автокрісел:

штатні ремені авто;

Isofix;

Latch.

Як пристебнути автокрісло штатними ременями безпеки

Даний вид кріплення застосується до всіх груп дитячих автокрісел. З єдиним винятком, що автокрісла груп 0 і 0 +/ 1, до досягнення дитиною 1 року, кріпляться проти ходу руху авто для більшого захисту під час аварії. Як правило, всі моделі автокрісел забезпечуються наочними інструкціями, де докладно описано, як кріпити автокрісло самостійно. Більш того, місця під кріплення виділені якимось яскравим кольором, наприклад, червоним.Встановіть автокрісло на передбачуване місце кріплення, при необхідності зніміть зовнішній чохол з автокрісла.

Витягніть автомобільний ремінь безпеки і проведіть його через усі спеціальні отвори так, як це вказано в інструкції крісла. Дивіться на підказки і мітки, зазначені на самому кріслі. Зафіксуйте ремінь в замку і максимально затягніть його. Перевірте, чи не рухається крісло. Якщо на автокріслі є рівень, відрегулюйте нахил спинки. Якщо рівня немає, можете використовувати просту пластикову пляшку з водою.

Як встановити дитяче автокрісло на кріплення Isofix

Система Isofix підкуповує простотою кріплення і надійністю утримання дитячого автокрісла. Результати численних краш-тестів – найкраще тому підтвердження. Що стосується груп 0 і 0 + / 1 фіксація там повинна здійснюватися на три точки. Для цього деякі виробники використовують або якірний ремінь (Top Tether), або телескопічний упор в підлогу.

Якірний ремінь – це додатковий ремінь безпеки, який кріпиться до підголовника або спинці крісла, що стоїть.

Телескопічний упор в підлогу – дві з’єднані трубки, прикріплені до основи крісла та впираються в підлогу авто.

Зніміть захисні заглушки зі скоб в своєму автомобілі. На необхідну довжину витягніть кронштейни изофикс, які знаходяться в підставі дитячого крісла. На них також можуть бути заглушки, тому зніміть їх. Вставте кріплення в спеціальні пази до характерного клацання. Перевірте стійкість крісла. Для кріплення якірного ременя, перекиньте його через спинку основного сидіння і закріпіть в спеціальному пазу. Якщо в кріслі є упорна «нога» – відрегулюйте її по висоті і нахилу.

Як кріпиться автокрісло на кріплення Latch

У порівнянні з Isofix, в цих кріслах немає металевої рами, а кріплення відбувається за допомогою міцних ременів. При цьому системи Latch і Isofix повністю сумісні, тому встановити крісло подібного типу ви зможете в будь-яке сучасне авто.

Принцип установки автокрісел даного типу точно такий же, як моделей з системою Isofix. Вони також кріпляться за допомогою двох кріплень до основного крісла авто. Єдиний момент, що третя точка опори кріпиться за допомогою ременя і карабіна до спеціального пазу в багажнику автомобіля. Через полегшену вагу, установка дитячого автокрісла такого типу займає до 20 хвилин максимум.

Як вибрати місце для установки автокрісла

Досить довгий час вважалося, що найбільш безпечним місцем для розташування дитячого автокрісла є заднє сидіння за водієм. Пов’язано це з тим, що в момент аварії, водій інстинктивно намагається ухилитися і захистити себе. Однак дослідження вчених з університету в Буффало довели, що найбільш безпечним є середнє місце на задньому ряду.

На жаль, не всі авто мають можливість установки дитячого автокрісла в середній частині сидіння. В машинах С-класу, наприклад, по центру знаходиться підлокітник, а в багатьох хетчбеках на середнє сидіння доводиться всього 20% загальної площі, тому встановити там автокрісло фізично неможливо.

Якщо у мами немає можливості супроводжувати дитину в автолюльці на задньому сидінні, має сенс встановити її на передньому сидінні. Якщо можливість їздити разом з дитиною є, місце розташування автолюльки не важливо.

Для дітей після 1,5-2 років автокрісла краще встановлювати за сидінням пасажира. Так водієві буде зручніше контактувати з дитиною і стежити за ним в дзеркалі заднього виду.

Якщо ви встановлюєте автокрісло проти ходу руху авто на передньому сидінні, обов’язково відключіть подушку безпеки. Якщо цього не зробити, при аварії подушка спрацює і завдасть непоправної шкоди малюкові. Якщо в авто не передбачена функція відключення подушки безпеки, не встановлюйте автокрісло на передньому сидінні.