Мотоцикли активно використовують для поїздок при різній погоді. І якщо взимку на ньому виїжджають не часто, то дощ для більшості мотоциклістів не є перешкодою для пересування. Проте під час дощу мотоциклістам, як і всім іншим учасникам дорожнього руху, варто бути особливо уважними. Як безпечно їздити на мотоциклі в дощ, розповідає мотошкола «Карат».

Чим небезпечний дощ для мотоцикліста

Погіршення видимості

Чим сильніший дощ, тим гірша видимість на дорозі, а значить і більша ймовірність потрапити в аварію. Якщо у водія авто краплі дощу потрапляють на лобове скло і витираються, то у водія мотоцикла вони затримуються на візорі шолома.

Слабше зчеплення мотоцикла з дорогою

Асфальт стає мокрим, а гума коліс мотоциклу гірше з ним контактує. На дорозі зʼявляються калюжі, і в момент наїзду на них колесо «прослизає» поверхнею, не стикаючись з асфальтом. Дощ може змити бруд з узбіччя або сміття на дорогу, і це теж погіршує зчеплення.

Калюжі

Дощ може залити ями на дорозі або предмети, які проб'ють колесо. Під калюжами можливе як невелике просідання асфальту, так і глибока яма.

Як безпечно їздити в дощ на мотоциклі

Правильне екіпірування

Для поїздки в дощ необхідно підібрати спеціальне екіпірування. Наприклад, придбати шолом із антидощовим покриттям. На візорі такого шолома краплі не затримуються, що не погіршує видимість. Варто одягати й наколінники, навіть якщо ви їх зазвичай не носите, а також водонепроникний одяг. У темну пору доби варто одягати світловідбивний жилет.

Обмеження швидкості

Пересувайтеся обережно з тією швидкістю, на якій ви можете контролювати дорогу. Маневри мають бути плавними, не варто різко гальмувати та виїжджати на зустрічну смугу.

Не навантажуйте мотоцикл

Що менша маса мотоцикла, то менша інерція, а відповідно і менший гальмівний шлях. Тому постарайтеся не брати з собою зайвого багажу.

Не використовуйте тільки переднє гальмо

Його не радять використовувати без заднього навіть у сприятливу погоду, а в дощ це додатковий ризик перелетіти через кермо.

Тримайте дистанцію

Гальмівний шлях на мокрому асфальті більший, тому краще триматися подалі від інших транспортних засобів, щоб уникнути зіткнень.